Lewis Hamilton, retromarcia su Bottas: "Non ci spezzate"

08-11-2021 21:25

Lewis Hamilton il giorno dopo il Gran Premio del Messico fa retromarcia su Valtteri Bottas, che a caldo aveva criticato aspramente dopo la partenza disastrosa che ha permesso a Max Verstappen di involarsi verso la vittoria.

“Capitano a tutti i giorni storti. Viviamo e impariamo. Ieri ho detto che Valtteri Bottas ha lasciato la porta aperta e naturalmente sono partite le critiche. Noi siamo una squadra: vinciamo e perdiamo da squadra“, ha scritto sui social il sette volte campione del mondo, nel tentativo di ricompattare l’ambiente in vista dello sprint finale per il Mondiale di F1.

“Non c’è mai un singolo che è responsabile di una vittoria o di una sconfitta, facciamo squadra nel bene e nel male. Potrete batterci ma non spezzarci! Guardiamo alla prossima Valtteri, continuiamo a spingere fratello”, le parole del pilota della Mercedes, che guarda già al prossimo impegno in Brasile. Bottas si è in parte riscattato togliendo a Verstappen il giro veloce nel finale del Gp.

Hamilton ha un ritardo di 19 punti da Verstappen in classifica generale.

OMNISPORT