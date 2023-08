Libertadores: l’ex Real Marcelo da horror, spezza gamba all’avversario e poi scoppia in lacrime

Il terzino ha commesso un fallo tremendo su Luciano Sanchez dell’Argentinos Juniors: una volta resosi conto delle condizioni dell’avversario, il brasiliano non ha trattenuto il pianto

02-08-2023 18:26

Giornalista professionista, specializzato in calcio e pallanuoto, cura anche la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

L’ex Real Madrid Marcelo è tornato virale sui social media, ma stavolta per una scena da horror avvenuta nella partita di Copa Libertadores tra Argentinos Juniors e Fluminense: il brasiliano ha infatti spezzato la gamba dell’avversario Luciano Sanchez e una volta resosi conto del fallo commesso è scoppiato in lacrime.

L’ex Real Marcelo spezza una gamba all’avversario

In oltre 20 anni di carriera nel grande calcio Marcelo non si era probabilmente mai trovato in una situazione del genere. L’ex terzino sinistro del Real Madrid s’è reso protagonista di una scena horror durante la partita di Copa Libertadores tra Argentinos Juniors e Fluminense, la squadra in cui il brasiliano milita da quando ha lasciato l’Europa. Nel tentativo di dribblare l’avversario Luciano Sanchez, Marcelo ha finito per colpito l’argentino, spezzandogli la gamba sinistra. Non un fallo cattivo il suo, ma dalle conseguenze drammatiche.

Il fallo di Marcelo virale sul web

Le immagini del fallo di Marcelo hanno fatto rapidamente il giro del web, diventando virale. La scena è davvero difficile da guardare e sconsigliamo di farlo a chi è più sensibile: al 55’’ Marcelo va in percussione sulla fascia sinistra, si allunga un po’ il pallone e vede farsi incontro l’avversario, Luciano Sanchez appunto; riesce ad anticiparlo e dribblarlo col sinistro, ma nel ricadere a terra poggia il piede proprio sulla gamba sinistra dell’avversario, che si spezza in maniera netta, compiendo un movimento del tutto innaturale.

Marcelo, le lacrime e il cartellino rosso dopo il fallo

Marcelo impiega un attimo per capire di aver fatto fallo, ma probabilmente non comprende a pieno quanto accaduto. Solo quando si gira per guardare Luciano Sanchez il brasiliano comprende a pieno ciò che è accaduto e scoppia in lacrime. Disperato, finisce per inginocchiarsi vicino a un compagno, mentre i sanitari soccorrono il giocatore dell’Argentinos Juniors e l’arbitro gli mostra il cartellino rosso, inevitabile nonostante il fallo non sembrasse volontario.