Liga spettacolo: in quattro possono chiudere in vetta

Una Liga così non si era mai vista. A due giornate dal termine di uno dei campionati più emozionanti ed equilibrati dell’ultimo decennio, la matematica dice che quattro squadre possono ancora giocarsi il trono di Spagna: in ordine di classifica si tratta di Atletico Madrid, Real Madrid, Barcellona e Siviglia.

Quattro formazioni raccolte in un fazzoletto di 6 punti che si apprestano ad animare una finale di stagione a dir poco rovente. I ‘Colchoneros’, al comando con 80 punti, partono con i favori del pronostico in vista della volata finale. Due punti di vantaggio sul Real, quattro sui blaugrana e ben sei sulla compagine andalusa.

Un buon tesoretto che, però, non mette al riparo dagli assalti finali, a maggior ragione in un torneo che di certezze e valori in campo ne ha sovvertiti parecchi nel corso della stagione. Tra gli scenari possibili c’è anche quello di un incredibile arrivo a quattro a pari punti.

Si tratta di un incastro quasi impossibile ma matematicamente ancora realizzabile: servirebbero, innanzitutto, un doppio ko dell’Atleti contro Osasuna e Valladolid e in parallelo due vittorie del Siviglia nel confronto con Villarreal e Alaves.

A seguire due pareggi della truppa Zidane contro Atlethic Bilbao e Villarreal, oltre a un Barcellona che – tra Eibar e Celta Vigo – dovrebbe raccogliere non più di quattro punti.

Una serie di incroci che proietterebbe tutte e quattro le squadre a quota 80 punti e con il titolo di campione di Spagna che prenderebbe la via di Madrid, ma non quella dell’Atletico.

OMNISPORT | 14-05-2021 20:40