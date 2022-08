Ligue 1: il Lens spazza via il Monaco, il Marsiglia in dieci piega il Nantes

20-08-2022 23:46

Due le partite odierne della terza giornata di Ligue 1. Nella prima, il Monaco è stato umiliato in casa per 4-1 dal Lens, a segno nel primo tempo con Openda al 7’ e Machado al 38’, poi, dopo che al 41’ Badiashile ha accorciato le distanze, nella ripresa Fofana su rigore al 55’ e Said al 78’ hanno messo il sigillo al risultato. Tra i padroni di casa espulso Vanderson al 72’ per doppia ammonizione.

Il Marsiglia invece ha vinto in casa in dieci contro undici col Nantes per 2-1: dopo il vantaggio di Mbemba al 70’, sei minuti dopo è stato espulso Gigot per somma di ammonizioni, gli ospiti hanno pareggiato su rigore al 78’ con Blas ma poi all’82’ è arrivato l’autogol di Pallois che ha regalato il successo all’OM.