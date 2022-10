16-10-2022 23:11

La domenica della Ligue 1 si è chiusa nel migliore dei modi per il Paris Saint-Germain. Il club parigino allenato da Christophe Galtier ha infatti vinto il big match dell’undicesima giornata contro l’Olympique Marsiglia. 1-0 al Parco dei Principi grazie alla rete decisiva messa a segno da Neymar. Gli uomini di Igor Tudor hanno terminato la partita in dieci per l’espulsione di Gigot.

Il Psg è ora primo a quota 29 punti, con tre lunghezze di vantaggio sul Lorient. Lens terzo a -5, mentre il Marsiglia è quarto a -6. Quindi a -8 il Rennes, che ha battuto 3-2 il Lione, e il Monaco, che ha fatto 1-1 contro il Clermont.