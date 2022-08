Ligue 1, pari per il Marsiglia alla prima di Sanchez

14-08-2022 23:26

È iniziata con un pareggio l’avventura di Alexis Sanchez all’Olympique Marsiglia. Dopo la vittoria all’esordio con il Reims, l’OM allenato da Igor Tudor ha infatti chiuso sull’1-1 il match in casa del Brest. I padroni di casa con Lees-Melou hanno risposto al vantaggio degli ospiti di Nuno Tavares.

La partita è stata l’occasione per vedere in campo in Ligue 1 l’attaccante cileno dopo la rescissione con l’Inter. 45 minuti per Sanchez con la maglia del Marsiglia, entrato a inizio ripresa al posto dell’ex romanista Cengiz Under. Ha giocato anche l’ex Napoli, Arkadiusz Milik.