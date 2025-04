Ligue1: De Zerbi e Marsiglia, è scontro totale, la sfuriata in sala stampa, quanti club alla finestra

Dopo il rischio ammutinamento legato alla crisi di risultati, De Zerbi a muso duro con i giornalisti: "Mi hanno dipinto come un criminale"

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

De Zerbi contro tutti. Dopo lo scontro con la squadra, ecco quello con i giornalisti. Vigilia tesa, quella contro il Montpellier. Col tecnico dell’Olympique Marsiglia che si è reso protagonista di una nuova sfuriata, questa volta in sala stampa. Il momento è delicato: l’ex Sassuolo si gioca l’accesso alla Champions e lo spogliatoio è una polveriera.

Ligue1, alta tensione Marsiglia: sfuriata di De Zerbi

Il ko nello scontro diretto col Monaco ha rappresentato la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso, anche perché il Marsiglia ha perso la seconda posizione e, ora, è chiamato a difendere a denti stretti il gradino più basso del podio che vale la qualificazione diretta alla Champions. Alla vigilia della delicatissima sfida di Ligue1 col Montpellier stra-ultimo in classifica, De Zerbi sa di non poter fallire.

Perdere o pareggiare contro un club che ha racimolato la miseria di 15 punti in 29 uscite darebbe il via a nuove e infuocate polemiche, proprio ciò che bisogna evitare in questo rush finale ad alta tensione per l’Olympique. In sala stampa l’ex allenatore del Sassuolo si è lasciato andare a un nuovo sfogo, a dimostrazione di quanto abbia i nervi a fior di pelle.

Che cosa ha infastidito il tecnico italiano

A far perdere la pazienza all’allenatore lombardo una domanda sul modulo e sull’atteggiamento di una squadra che ha perso quattro delle ultime cinque partite, avvertendo così il fiato sul collo di Lione, Lilla, Strasburgo e Nizza. Preoccupa la tenuta difensiva del Marsiglia, che in queste cinque gare ha incassato ben 12 gol.

“Sì, dobbiamo difendere di più. Ma per difendere c’è bisogno di difensori, me li da lei?” ha replicato De Zerbi, rivolgendosi a un cronista presente in sala stampa. “E comunque col Monaco abbiamo fatto il blocco basso, cosa che in 11 anni di carriera mi è capitata raramente ”. La ricetta per guarire è una e soltanto una: “Servono cuore, cervello e co…oni. Tre elementi di cui ho già parlato altre volte, ma forse la traduzione non viene fatta correttamente”.

Lo sfogo di De Zerbi, a un passo dall’addio

Dalla sconfitta col Reims la situazione è precipitata. Il rischio ammutinamento dei calciatori per un ritiro poco gradito, il presunto rifiuto del tecnico di allenare la squadra, la diplomazia del club per ricucire lo strappo, uno spogliatoio in cui le tensioni tra gli stessi giocatori sono palpabili: insomma, basta un granello di polvere per far scoppiare la bomba.

Ma De Zerbi non perde di vista l’obiettivo: “Mi hanno dipinto come un criminale, ma da quando sono qui ho dato tutto. Mi dà fastidio che escano falsità sui giornali: lavoro solo per portare il club in Champions”. Il suo futuro è segnato: l’ex Brighton è destinato a lasciare la Ligue1 dopo una sola stagione. In Italia – e non è un mistero – è corteggiato da Roma e Milan, anche se i rossoneri sembrano orientati a puntare sul ritorno di Max Allegri.