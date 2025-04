Ligue1, il Marsiglia affonda: De Zerbi sempre più lontano dalla Francia, Milan e Roma aspettano

Nuovo crollo dell'Olympique, questa volta nello scontro diretto col Monaco. La reazione di De Zerbi sorprende, ma il destino del tecnico è segnato

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Olympique Marsiglia alla deriva. Altro che frattura ricomposta dopo l’ammutinamento, la squadra guidata da Roberto De Zerbi è stata travolta 3-0 nello scontro diretto per la Champions col Monaco, perdendo così il secondo posto. Per il tecnico italiano il futuro è lontano dalla Francia: Milan e Roma attendono sviluppi.

Ligue 1, Marsiglia a picco: che batosta per De Zerbi

La vittoria per 3-2 col Tolosa sembrava fosse servita a riportare la serenità dopo le ultime settimane incandescenti in casa Marsiglia, invece l’Olympique è crollato di nuovo sotto i colpi di un Monaco scatenato. La 29a giornata di Ligue 1 ha visto la squadra del Principato riprendersi il secondo posto, con la squadra di De Zerbi che rischia seriamente di scendere dal podio e perdere la qualificazione diretta in Champions.

Lilla e Strasburgo, infatti, inseguono a -2, ma anche Nizza e Lione, a -4, possono dire la loro. Insomma, il clima resto tesisissimo in seguito alla batosta rimediata allo stadio Louis II e su cui sono impresse le firme di Minamino, Embolo e della meteora ex Juve Zakaria, a bersaglio su rigore.

Le sorprendenti reazioni di De Zerbi e Rabiot

Solo due settimane fa, in seguito alla sconfitta col Reims, si era registrato il duro scontro tra De Zerbi e la squadra, con l’allenatore che, come rivelato dall’Equibe, era pronto a non dirigere l’allenamento in segno di protesta. Non solo: i calciatori, infuriati per il ritiro imposto dal club, erano stati ad un passo dall’ammutinamento, poi smentito dall’allenatore. A quel ko, però, aveva anche fatto seguito lo sfogo di Rabiot, che aveva puntato il dito contro alcuni compagni di squadra accusati di non volere la Champions.

Di tutt’altro genere le reazioni post Monaco. Il capitano ha scelto la via del silenzio raggiungendo in fretta e furia gli spogliatoi al triplice fischio, mentre l’allenatore ha evitato le sfuriate che hanno contraddistinto il suo ultimo periodo in Francia. “Non posso dire nulla ai calciatori, hanno giocato bene. Resto ottimista, più di quanto non lo sia stato dopo alcune delle sconfitte e persino alcune delle vittorie che abbiamo ottenuto in questa stagione”.

L’ex Sassuolo verso l’addio: Milan e Roma in attesa

Champions oppure no, il futuro del tecnico lombardo è ormai segnato. Sì, la sua avventura in Ligue 1 è sul punto di giungere al capolinea. E tutto lascia pensare che il 45enne sia ormai pronto a far ritorno in Serie A dopo aver girato l’Europa. Shakhtar, Brigton, Marsiglia: dall’Ucraina alla Francia passando per l’Inghilterra, prima di prendere il comando di una top di Serie A.

Già, De Zerbi è nel mirino Milan e Roma. Ma se il Diavolo ha tempi più lunghi perché la scelta dell’allenatore che succederà a Conceicao dipende dal nuovo ds (ecco chi è il favorito secondo le ultime indiscrezioni), la Roma potrebbe bruciare la concorrenza. Dipende solo da Claudio Ranieri.