Milan, la caccia al nuovo ds sta diventando uno stillicidio: il nome dopo Pasqua? Chi è il favorito tra Sartori, Manna e Tare

Tramontate le piste Paratici e D'Amico, Furlani continua la ricerca del nuovo ds: è corsa a tre, ma c'è un candidato in pole. Intanto il Milan ha già perso un mese di tempo

Sfumati Paratici e D’Amico, continua la caccia del Milan al nuovo ds. Ormai la ricerca della figura dirigenziale cui affidare la gestione tecnica del club e, dunque, la prossima rivoluzione estiva sta diventando uno stillicidio. Anche perché proprio dal ds dipende la scelta dell’allenatore: più tempo si perde, più si ritarda la programmazione del futuro. Stando agli ultimi rumors di mercato, ora il favorito sarebbe Sartori.

Milan, avanti con i casting per il ds: la scelta dopo Pasqua

Non è un mistero, ormai, che il Milan cambierà ancora una volta fisionomia al termine della stagione. Con o senza Coppa Italia, Sergio Conceicao è destinato a salutare il capoluogo lombardo, probabilmente per lasciar spazio a un allenatore italiano. Il nome del tecnico è però vincolato alla scelta del nuovo ds, per cui – da circa un mese – sono iniziati i casting a cura dell’ad Giorgio Furlani.

Le due figure che sembravano in cima alla lista del club, ossia Paratici e D’Amico, sono sfumate per ragioni diverse, facendo storcere il naso ai tifosi. Già, il restyling passa attraverso una seria e attenta pianificazione. E in questi casi il tempo è prezioso. Giocare d’anticipo significa arrivare all’apertura del mercato con le idee chiare. E non come successo la scorsa annata. A quanto pare, Furlani dovrebbe rompere gli indugi subito dopo Pasqua: sarà davvero così?

Chi sale e chi scende: ora il favorito è Sartori

Dalla lista vanno definitivamente depennati Paratici e D’Amico, mentre restano in ballo tre nomi: Giovanni Sartori, Giovanni Manna e Igli Tare. L’ex Lazio è il più facile da ingaggiare in quanto libero, ma non sembra essere il più quotato nelle stanze del club di via Aldo Rossi. Manna è approdato al Napoli solo la scorsa estate e, nonostante qualche pasticcio sul mercato nel corso della campagna di riparazione invernale, difficilmente sarà liberato da De Laurentiis.

Del resto, gli azzurri, in lotta per lo scudetto, hanno già raggiunto l’obiettivo stagionale: il ritorno in Champions. Salgono, invece, le quotazioni di Giovanni Sartori. L’uomo dei miracoli del Bologna, già artefice degli exploit di Chievo e Atalanta, ha scalato posizioni fino a raggiungere la cima. Ma è pur sempre legato ai felsinei, per cui c’è da trovare un’intesa in grado di soddisfare tutte le parti in causa.

Milan, Sartori ti porta Italiano? L’indiscrezione

Da Paratici-Allegri a Sartori-Italiano. Secondo radio mercato, se il dirigente del Bologna dovesse realmente fare capolino a Milanello, farebbe il possibile per portare con sé l’allenatore che nel capoluogo emiliano sta facendo addirittura meglio di Thiago Motta.

Segnali in tal senso, potrebbero arrivare dal silenzio del club rossonero. I rossoblù, infatti, sono chiamati a difendere il quarto posto Champions, oltre a essere ad una passo dalla finale di Coppa Italia: insomma, il momento è delicato e le notizie di mercato – specie di questa portato – rischiano di minare la serenità dell’ambiente.