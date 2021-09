Lineker fa una previsione sul Napoli e scatena i tifosi azzurri

Nel corso dell’estate aveva punzecchiato più volte i tifosi italiani, prima insistendo sul presunto ‘catenaccio’ della nazionale di Mancini, quindi ‘provocando’ i tifosi azzurri prima della finale degli Europei contro la sua Inghilterra con la preparazione di una sorta di amatriciana, assai lontana dalla perfezione a dire il vero. Gary Lineker dopo quella finale ha reso onore ai vincitori – “Complimenti all‘Italia, ha meritato” – e adesso, dopo Leicester-Napoli, ha reso onore alla formazione di Spalletti.

La profezia sul Napoli di Gary Lineker

Seduto in tribuna a godersi la partita delle ‘Foxes’, l’ex centravanti del Barcellona e della nazionale inglese, capocannoniere ai Mondiali messicani del 1986, ha poi affidato al consueto Tweet il compito di sintetizzare le sue impressioni al termine della gara di Europa League: “Grande partita di calcio, alcuni gol eccellenti e due squadre molto forti. Nemmeno l’arbitro avrebbe potuto rovinare il match, non sarei sorpreso se il Napoli vincesse la serie A”.

Napoli, il pronostico di Lineker fa discutere i fan

“Ma dai, adesso se pareggi col Leicester vinci la serie A?”, chiede ironico un tifoso inglese. “Se il Napoli dovesse vincere la serie A dimostrerebbe quanto scarso sia diventato quel campionato”, è la riflessione pungente di un altro fan. Ma sono le reazioni dei tifosi italiani a rendere scoppiettante il post. “E questo da dov’è uscito fuori, non gli è bastato affossare l’Inghilterra con le sue previsioni?”, è un primo commento colorito. Un altro utente posta l’immagine di un grosso gufo e replica: “Mi gratto Gary, non ti offendere”. Quindi altri commenti sui forum dei tifosi: “Avessimo un terzino sinistro come si deve, quasi quasi sarei d’accordo con Lineker“. Oppure: “Andiamoci piano, ci siamo dimenticati i tanti gol mangiati e soprattutto i due presi sugli unici tiri in porta?”. E ancora: “Certo che dominare sul campo di una squadra di Premier non è da tutti, quest’anno se non altro la personalità non manca”.

SPORTEVAI | 17-09-2021 08:43