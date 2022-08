L'Inter crolla a Pescara al cospetto del Villarreal

06-08-2022 23:22

L’Inter di Simone Inzaghi chiude la preparazione estiva con un pesante crollo per 4-2 contro il Villarreal in un’amichevole giocata allo Stadio Adriatico di Pescara. Ai nerazzurri, che nelle ultime quattro amichevoli giocate hanno totalizzato due pareggi in rimonta e due sconfitte, non sono bastati i gol di Lukaku e D’Ambrosio, perché per gli spagnoli sono andati a segno Pedraza (doppietta), Coquelin e Jackson, approfittando delle troppe incertezze della retroguardia nerazzurra. L’Inter esordirà in campionato sabato 13 agosto alle 20,45 in trasferta contro il Lecce.