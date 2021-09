L’Inter pensa al futuro: ecco i prossimi due obiettivi nerazzurri

L‘Inter ha iniziato il Campionato 2021/2022 di Serie A esattamente come aveva terminato: vincendo e convincendo. I nerazzurri, profondamente scossi da un calciomercato che ha visto salutare ben 3 top Player (Hakimi e Lukaku più Antonio Conte) sono comunque partiti bene grazie alle vittorie contro Genoa ed Hellas Verona. I sostituti che è stato in grado di pescare Marotta sembrano già essersi amalgamati perfettamente nella rosa di Simone Inzaghi, ma solo perchè il mercato è chiuso questo non vuol dire che l’Inter non stia continuando a pensare alle prossime mosse da fare per rinforzare la squadra.

In ambito rinnovi, se è tutto fatto per la permanenza in nerazzurro del Toro Lautaro Martinez, lo stesso non si può dire per il croato Marcelo Brozovic, il cui contratto scadrà a gennaio e punta ad un rinnovo con aumento dell’ingaggio. La richiesta del croato è 5,5 milioni più bonus e c’è ottimismo nella chance di trovare un accordo. Poi toccherà anche a Barella estendere il proprio accordo con la Beneamata, e anche qui non ci si aspetta particolari problemi.

Fronte acquisti. Chiuso un mercato con una sensibile riduzione del monte ingaggi e un incasso di oltre 130 milioni di euro, fra mercato in entrata e in uscita, Marotta e Ausilio hanno già bene in mente quali saranno le prossime operazioni di condurre in porto. Prima di tutto bisogna iniziare a parlare del post Samir Handanovic, con l’ex Ajax Onana pista più intrigante al momento, ma senza dimenticare giovani italiani come Meret e Cragno.

Per l’attacco, invece, la pista numero 1 porta al giovane attaccante del Sassuolo Giacomo Raspadori, già cercato in questa sessione di mercato dalla Juventus salvo poi concludere con un nulla di fatto. Oltre a Raspadori, i nerazzurri stanno continuando a monitorare, sotto traccia, la situazione Napoli-Lorenzo Insigne, col classe 1991 che ancora non ha trovato l’accordo per il rinnovo coi partenopei.

OMNISPORT | 02-09-2021 13:45