L’Inter pensa al tridente da sogno: Dzeko può essere la chiave

L’Inter si prepara a vivere un calciomercato da assoluta protagonista. Il progetto tecnico di Simone Inzaghi va avanti e, nonostante le voci sulle cessioni eccellenti, che ci saranno, la società punta a creare una squadra ancora più forte di quella che in questa stagione ha lottato fino all’ultima giornata per lo Scudetto.

Per fare questo, Marotta ha in mente un progetto molto più che ambizioso, ovvero regalare al tecnico nerazzurro un tridente da sogno.

Inter con Lautaro-Dybala-Lukaku in avanti: il sogno è possibile

È la Gazzetta dello Sport ha delineare uno scenario così estremo. Secondo la Rosea infatti Sia Paulo Dybala che Romelu Lukaku sono richieste dirette del tecnico Simone Inzaghi, che punta a creare una rosa che possa fare il definitivo salto di qualità in Italia e in Europa.

Una ricostruzione per tornare al top che è partita molti anni fa, da Mancini e Spalletti, per poi culminare con Conte e consolidarsi ora con Inzaghi. Per Dybala, che dovrebbe arrivare a zero, è quasi fatta, mentre per Lukaku ci vorrà tempo ma c’è molta fiducia tra le parti.

Come comunicato ieri, poi, Lautaro Martinez non ha nessuna intenzione di lasciare Appiano Gentile, e dunque il sogno di un vero e proprio tridente da sogno potrebbe essere per davvero realizzabile.

La cessione di Dzeko farebbe risparmiare molto sul monte ingaggi

La domanda comunque sorge spontanea, dato che siamo qui da mesi a parlarvi dei problemi finanziari dell’Inter. La soluzione, riporta sempre il quotidiano milanese, sarebbe quella di cedere l’attaccante bosniaco Edin Dzeko, arrivato appena un anno fa dalla Roma come sostituto proprio di Big Rom.

L’ingaggio di Dzeko infatti al lordo pesa nove milioni e 250mila euro, tantissimo per un ultratrentenne che nella seconda parte di stagione non è stato così decisivo come all’inizio della sua avventura a San Siro.

Potrebbe essere complicato cedere nel mercato europeo uno come Dzeko, ma potrebbe essere tentato da un’esperienza al di fuori dei confini continentali, Stati Uniti o anche Emirati Arabi.

Skriniar e Bastoni in bilico: un’altra cessione eccellente non si può escludere

Questo perché tralasciando la questione tridente pesante, un’idea molto suggestiva ma per la quale servirà inevitabilmente ancora del tempo, nell’immediato i nerazzurri hanno la necessità di fare cassa, come fatto lo scorso anno, rinunciando a qualche titolarissimo.

Il più vicino alla cessione, nonostante le dichiarazioni d’amore dell’agente, è Alessandro Bastoni, ma semplicemente perché è colui ad avere più mercato. In Inghilterra stravedono per lui, col Tottenham di Conte che preme ormai da tempo, ma la sensazione è che i tifosi, già molto infastiditi da questo modo di fare di Suning, gradirebbero di più la cessione di Milan Skriniar, nonostante sia comunque considerato un giocatore molto amato dalla gente.

Entrambi garantirebbero comunque un buon gruzzolo, trattandosi di difensori centrali, e la sensazione è che alla fine un sacrificio verrà fatto.

