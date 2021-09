L'Inter perde di nuovo Sensi: l'esito degli esami strumentali

Non c’è pace per Stefano Sensi. Il centrocampista dell’Inter ha rimediato nel corso della sfida contro la Sampdoria un altro infortunio che lo costringerà a stare lontano dal rettangolo verde di gioco.

“Non sta bene” ha dichiarato l’allenatore nerazzurro Simone Inzaghi al termine della sfida di Marassi. Subentrato nella ripresa, Sensi ha fatto fatica a trattenere le lacrime dopo un contrasto con Yoshida nell’area di rigore della Sampdoria.

Questa mattina, Stefano Sensi si è sottoposto a risonanza magnetica, all’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. A comunicare l’esito degli esami strumentali è l’Inter attraverso un comunicato apparso sul sito ufficiale.

“L’esame ha evidenziato una distrazione al legamento collaterale mediale. Il giocatore verrà rivalutato la settimana prossima”.

Sensi dovrà osservare qualche giorno di riposo, prima di fare nuovi controlli per capire i tempi di recupero. Il centrocampista della Nazionale rischia uno stop di almeno un mese e potrebbe tornare direttamente dopo la pausa per le qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022 di ottobre.

Il calciatore nerazzurro era stato al centro delle polemiche alla vigilia della sfida contro la Sampdoria per aver postato sui social un messaggio rassicurante per i tifosi dell’Inter sulle sue condizioni dopo aver lasciato in anticipo il ritiro della Nazionale di Roberto Mancini.

OMNISPORT | 13-09-2021 11:47