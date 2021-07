L'Inter ritrova Lukaku: il belga ha raggiunto il ritiro nerazzurro

Terminate le vacanze, è tempo di tornare al lavoro. Romelu Lukaku è sbarcato in serata in quel di Milano ed è pronto per mettersi a disposizione di mister Simone Inzaghi alle porte del suo terzo anno da calciatore dell’Inter.

Il belga ha ricaricato le batterie con il tradizionale ‘rompete le righe’ dopo le fatiche di Euro 2020 con la maglia del Belgio. Un periodo di meritato riposo prima di tornare a focalizzarsi sul nerazzurro. Il belga dopo aver messo piede nel capoluogo lombardo ha raggiunto il Suning Training Center per il primo incontro con la nuova guida tecnica nerazzurra.

OMNISPORT | 25-07-2021 23:47