L'Inter supera quota 100: mai così tanti gol in un anno solare

18-12-2021 09:10

L’ultima firma nel grande libro dei record della storia dell’Inter porta il nome di Denzel Dumfries. Nel corso della gara contro la Salernitana, l’olandese ha messo a segno la rete numero 100 del 2021 nerazzurro.

Si tratta della prima volta in assoluto nella quale l’Inter riesce ad arrivare in tripla cifra nella casella dei goal segnati in un anno solare.

Prima della sfida dell’Arechi, l’Inter era a quota 98 goal, mentre il record assoluto del club era di 99 reti. Un primato che resisteva dall’anno 1950 .

Curioso che a siglare la rete che hanno permesso di raggiungere questo singolare traguardo sia stato Dumfries, un calciatore arrivato nella sessione di mercato estiva al posto di Hakimi.

Il gol numero 99 è stato invece di Perisic, tornato a Milano lo scorso anno dopo il prestito al Bayern Monaco. L’assist per il croato? Di Edin Dzeko, anche lui in nerazzurro a partire dall’estate scorsa.

Di Sanchez, Lautaro e Gagliardini le altre tre reti che permettono all’Inter di raggiungere quota 103 .

