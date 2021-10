L'Inter trema: nuovo infortunio in nazionale per un big

La pausa per gli impegni delle nazionali porta ancora brutte notizie alle squadre di club.

Un mese dopo la lunga querelle tra le società e la Fifa relativa alla concessione dei giocatori sudamericani alle nazionali per disputare ben tre partite di qualificazione al Mondiale 2022, per recuperare il turno non disputato a marzo, proprio dall’Argentina arriva un pessimo aggiornamento per l’Inter.

Secondo quanto riportato da ‘Radio la Red’, infatti, Lautaro Martinez ha accusato un problema muscolare nell’allenamento di rifinitura della partita contro il Paraguay, in programma ad Asuncion nella notte italiana di venerdì.

Il ‘Toro’ non sarà quindi a disposizione del ct dell’Albiceleste Leonardo Scaloni, che potrebbe decidere di schierare al suo posto il compagno di club Joaquin Correa.

Comprensibile il clima di apprensione che è subito scattato all’interno dell’ambiente nerazzurro e in particolare per il tecnico Simone Inzaghi, almeno in attesa che Lautaro venga sottoposto a controlli strumentali più approfonditi che permettano di capire l’entità del danno riportato.

La speranza è che, come si dice in questi casi, il numero 10 dell’Inter si sia fermato in tempo durante l’allenamento, riportando quindi solo una contrattura o, meglio ancora, un leggero affaticamento, che non metta in dubbio la sua disponibilità per le importanti partite che l’Inter dovrà affrontare alla ripresa dell’attività: il calendario, molto impegnativo, vedrà l’Inter affrontare in sequenza la Lazio e la Juventus, con in mezzo la cruciale sfida di Champions League contro la rivelazione Sheriff.

Sembra comunque scontato che Lautaro tornerà subito in Italia per effettuare un controllo anche con i medici dell’Inter e sia quindi costretto a rinunciare alle altre due partite che l’Argentina dovrà disputare ad ottobre, contro l’Uruguay e il Perù.

Secondo quanto riportato da ‘TyC Sport’, Martinez avrebbe accusato un affaticamento dovuto ai tanti impegni sostenuti con il club e la nazionale nelle prime settimane della stagione.

Martinez ha finora disputato sei delle sette gare di campionato dell’Inter, saltando solo la prima contro il Genoa a causa di una squalifica preesistente, oltre che per un affaticamento muscolare. Cinque le reti segnate dall’argentino, rimasto a secco solo contro la Fiorentina, ma che, al pari dei compagni di squadra, non è ancora riuscito a trovare la via della rete in Champions League.

OMNISPORT | 07-10-2021 18:09