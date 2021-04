Lo streaker di Granada: così ha eluso i controlli e la sicurezza

La serata di Europa League è stata ‘turbata’ da un episodio che non poteva passare inosservato: l’invasione di campo di un uomo nudo durante Granada-Manchester United.

Olmo Garcia, già noto nella città andalusa come ‘L’uomo nudo di Granada’, è stato spesso visto in pubblico senza vestiti e ha già fatto parlare di sé.

Ieri anche all’Estadio de los Carmenes, quando il match era iniziato da una decina di minuti. Garcia si è poi lanciato al suolo per festeggiare la sua impresa, prima di essere accompagnato all’uscita dalla Polizia. La domanda che si fanno tutti però è una: come è entrato nello stadio?

A dare risposta è stata la Polizia, che in un comunicato ha rivelato di come l’uomo fosse nascosto all’interno dell’impianto già da 14 ore.

“Si è lanciato in campo uscendo da sotto un grande tabellone pubblicitario, dove si era nascosto. L’uomo è entrato nello stadio alle 7 di mattina, dopo essere entrato nel perimetro di sicurezza. Ha trascorso poi 14 ore nascosto per non essere visto da nessuno , prima di decidere di fare la sua mossa”.

Il Manchester United ha vinto la partita 0-2 con i goal di Rashford e Bruno Fernandes, ma il vero protagonista di serata è stato Olmo Garcia.

