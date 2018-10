L'Italia sogna il poker agli ottavi di Champions

Esattamente al giro di boa, è tempo di primi bilanci in Champions League. Il sogno è di qualificare, per gli ottavi di finale, tutte e quattro le italiane in gioco. L’ultima volta che l’Italia si è presentata con quattro squadre nella fase a gironi (2008/09), in tre hanno ottenuto il pass per la fase ad eliminazione diretta con vittoria finale dell’Inter. Sono, invece, trascorsi 16 anni, dall’ultima occasione in cui quattro italiane hanno superato la fase a gironi. E’ accaduto nella Champions League 2002/03) con Roma, Inter, Milan e Juventus tutte qualificate (all’allora seconda fase a gironi).

La Juventus, di fatto, è già ad un passo dal passaggio del turno. In tre gare, nove punti per i bianconeri che, ad oggi, non hanno subito ancora un gol (come il Borussia Dortmund). La squadra di Allegri punta a chiudere la questione già nella prossima sfida, all'Allianz Stadium, con il Manchester United.

Nonostante la sconfitta patita al Camp Nou, sorride anche l'Inter. Grazie al pari tra PSV e Tottenham, i nerazzurri hanno ben cinque punti di vantaggio su inglesi e olandesi. Dovessero portare a casa un risultato positivo nel match interno con il Barcellona, gli ottavi si avvicinerebbero ulteriormente.

La Roma, dopo la bella vittoria interna con il CSKA (Dzeko è il capocannoniere della Champions, insieme a Messi, con cinque reti), proverà a vincere in terra russa. Dovesse riuscire nell'impresa, non solo la qualificazione sarebbe a portata di mano ma potrebbe anche lottare per il primo posto del girone con il Real Madrid.

La situazione più delicata è quella del Napoli. Il gol, nel recupero, di Di Maria, ha complicato il cammino dei partenopei. Come dichiarato dallo stesso Ancelotti, la qualificazione agli ottavi di finale passa dalla prossima partita, al San Paolo, contro il PSG.

