Lite Auriemma-Mughini a Tiki Taka, i tifosi si schierano

Dalle Asl e dagli studi degli avvocati il caso Juve-Napoli, com’era ovvio che fosse, è arrivato agli studi televisivi e ai talk show. Da due giorni la vicenda sta monopolizzando l’attenzione pubblica ed era ovvio che fosse al centro anche della puntata di ieri di Tiki Taka. All’interno della trasmissione condotta da Piero Chiambretti ci sono stati momenti di alta tensione che hanno visto come protagonisti il giornalista napoletano Raffaele Auriemma e lo scrittore juventino Giampiero Mughini.

Auriemma difende le tesi del Napoli

Auriemma ha provato a legittimare la scelta del Napoli di non andare a Torino dicendo anche: “Tengo a precisare che venerdì i calciatori del Napoli informati della positività al Covid di Zielinski sono rimasti in isolamento fiduciario a casa. Compreso Mertens ingiustamente accusato in puntata di essere andato a cena al ristorante con la moglie”.

Mughini attacca Auriemma: sei un crociato del Napoli

Le motivazioni di Auriemma alla lunga non convinconto Mughini che sbotta: “Non si può parlare con Auriemma che è un crociato del Napoli”. Il giornalista napoletano controbatte: “Ma cosa vuole dire crociato? Sei tu un fazioso della Juventus”. Mughini non gradisce: “Non parlo più, non voglio sentire putt…”. Auriemma riprende il suo ragionamento: “Il Napoli la settimana prima ha giocato contro una squadra che poi ha scoperto di avere 22 positivi. De Laurentiis è un osso duro, gli daranno ragione in un eventuale processo ordinario“.

Mughini rilancia: “Per l’amore che porto per il calcio vorrei che la partita si giocasse, non mi piace che finisse sul 3-0 a tavolino, però se qualsiasi ASL di ogni paese può bloccare le partite allora il campionato lasciamolo perdere”.

I tifosi si schierano con Mughini

Sui social fioccano le reazioni, che sono quasi a senso unico: “Fino a quando a difendere quella squadra saranno personaggi come Auriemma il 3-0 sarà l’unica strada percorribile” o anche: “Chiedete a quel grande giornalista di Auriemma dove erano tutti i giocatori del Napoli da venerdì in poi???? Se tutto il Napoli oggi stava cancellando post dai social di uscite per la città??? E allenamenti tutti insieme?” e ancora. “Tiki Taka ormai è un misto tra Maurizio Costanzo Show e Non è la D’Urso. Detto ciò, Auriemma lo vedo bene rapato a zero che lava i vetri agli incroci di Castel Volturno”. C’è chi scrive: “Ma se, di fronte alla gravità del COVID19, il “pallone” passa in secondo piano, che vi frega di uno 0-3 a tavolino? Pensate alla salute, no?” e infine: “Auriemma difende l’indifendibile De Laurentiis da lunedì scorso che cercava il rivio! Ultima ratio chiamata alla Asl !”.

SPORTEVAI | 06-10-2020 08:57