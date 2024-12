Lite Marotta-Cardinale, le parole di Scaroni riaccendono la polemica tra Inter e Milan

Il presidente del club rossonero interviene nella diatriba dopo il violento botta e risposta tra i due, sul web si scatena una nuova bufera

Chissà cosa avrebbe detto Peppino Prisco sull’ultima polemica tra cugini a Milano. Probabilmente una sua battuta avrebbe messo subito fine alla guerriglia tra Milan e Inter ma ad oggi le parole del n.1 di RedBird Gerry Cardinale continuano a far discutere. Dopo la replica di Beppe Marotta è arrivato anche l’intervento di Paolo Scaroni ma la polemica continua.

Il botta e risposta Cardinale-Marotta

Cardinale, in un intervento fatto ad aprile ma reso noto solo pochi giorni fa, aveva detto_ “L’Inter ha vinto lo scudetto e poi è andata in bancarotta. E’ davvero questo che vogliamo?” Un giudizio che ha suscitato l’ira di Beppe Marotta, che ha replicato prima di Inter-Como: “Sono affermazioni fuori luogo, inopportune e poco rispettose. Ha fatto confusione: è vero che negli anni passati il nostro azionista di maggioranza ha attraversato momenti di difficoltà finanziaria ed è stato affiancato da Oaktree due anni fa. Noi abbiamo tracciato le linee guida e ricordo che la gestione dell’Inter è cosa completamente diverse: noi rispondiamo alle licenze nazionali, molto rigide nel rispetto dei criteri economico-finanziari, e del fair play finanziario. Siamo passati da -246 milioni a -36, vincendo lo scudetto, la Supercoppa e abbiamo conquistato la seconda stella e siamo l’unica squadra di Milano che ce l’ha”

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Scaroni vuole spegnere ogni polemica

A provare a spegnere il fuoco è stato Paolo Scaroni. Il presidente del Milan al Corriere della Sera ha fatto da pompiere, dicendo: “Cardinale, da uomo di sport e non solo businessman, faceva riferimento alla passata proprietà dell’Inter e non certo al club nerazzurro. Sul campo ci affrontiamo e vogliamo batterci, come nell’ultimo derby, magari a volte ci prendiamo in giro bonariamente, ma è evidente che fuori c’è stima e c’è una collaborazione leale con l’Inter, figuriamoci se possiamo non avere rispetto: condividiamo lo stadio da sempre e assieme stiamo lavorando per costruirne uno nuovo. Milano è poi una realtà sui generis in cui i tifosi per fortuna possono andare a vedere il derby mischiandosi assieme, in un clima sereno”.

La replica dei tifosi sul web

Parole che non hanno convinto i tifosi che sui social si sono scatenati: “Sono milanista e pertanto dico che ha ragione Marotta. Meglio i debiti con i titoli vinti che il bilancio a posto. Il calcio è passione e non bilancio. Quando vedo il milan non vedo i conti a posto ma i titoli che non ha vinto. Sono un padre e già devo pensare al mio bilancio non a quello del Milan. E cmq anche Elliott ma soprattutto Massara e Maldini avevano vinto. Con meno budget. Basta cercare scuse. Vogliamo vincere e basta” e poi: “Si chiamano complessi di inferiorità” e anche: “Cardinale già parla poco,se poi quando dice una cosa giusta arriva Scaroni a correggerlo allora addio..”

C’è chi scrive: “Solita ipocrisia che ormai ci contraddistingue da quando c’è la proprietà americana , il messaggio è chiaro ma no ….va tutto bene …” e infine: “Per essere il numero 2 non decide proprio alcunché. Lo hanno messo lì, come una statua a fare non si sa cosa. Non prende iniziative e quando ci prova si rimangia tutto. Anche ora dice che Fonseca non rischia ma tanto non sarà lui a deciderlo. Mette il piede su più scarpe e alla fine niente di fatto. Bah, tutto servilismo e parole al vento..”.