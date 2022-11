01-11-2022 23:58

Un ostico Napoli si arrende al Liverpool solo all’86’ grazie ad un gran gol di Mohamed Salah ad Anfield, per poi subire il raddoppio al 98′ da Nunez per il definitivo 2-0 in favore dei Reds. Tuttavia, nonostante l’arrivo a pari punti (15 per entrambe), i partenopei si qualificano agli ottavi di finale di Champions League come primi del girone, in virtù dello scontro diretto dello scorso settembre al Maradona, dove la squadra di Spalletti si impose per 4-0.

Liverpool-Napoli, Spalletti: “Siamo consapevoli del nostro valore”

Il tecnico del Napoli Luciano Spalletti commenta così la sconfitta subita dai partenopei per mano del Liverpool ai microfoni di Sky: “Abbiamo fatto una grandissima prestazione perché per gran parte della partita abbiamo anche tenuto palla bene, creato ipotetiche situazioni per andare a concludere, poi abbiamo mantenuto la partita in equilibrio totale senza andare mai in affanno e questo è stato fondamentale. Nel finale, man mano che passavano i minuti, mi sembrava che la squadra si volesse accontentare, ho provato a fare dei cambi per mantenere quei livelli di freschezza e velocità, ma non è servito perché loro sono stati bravissimi”.

Liverpool-Napoli, Spalletti: “Liverpool bravo a crederci sino in fondo”

In quanto alla sconfitta contro il Liverpool, Spalletti consiglia alla sua squadra di lavorare di più “da un punto di vista di mentalità, quando era tranquilla la partita e sembrava che non potessero più inventare qualcosa, bisognava forzare, ma loro sono più bravi a crederci, a mantenere questi ritmi per 90 minuti. Sono di quelli che finchè non sono dentro gli spogliatoi vanno. Ci sono state delle valutazioni involontarie da parte nostra ed ovviamente paghi dazio, ma la prestazione c’è stata”.

Liverpool-Napoli, Spalletti: “Grandissimo risultato aver vinto il girone”

Nonostante la sconfitta, come detto, la squadra di Spalletti si presenterà alla Griglia di Partenza degli ottavi di finale da prima classificata. Il tecnico toscano riferisce che questo “È un grandissimo risultato, proprio perché c’erano loro davanti a noi e perché il girone è stato condotto in maniera stratosferica dai nostri calciatori”.