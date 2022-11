01-11-2022 09:47

Tutto pronto per una gara speciale. Il Napoli, già qualificato agli ottavi di finale di Champions League, chiude la sua splendida cavalcata nella fase a gironi ad Anfield, contro il Liverpool. In palio il primo posto del gruppo A.

Liverpool-Napoli, Spalletti alla ricerca di una nuova impresa

Ad oggi, il Napoli ha vinto tutte le cinque gare disputate in Champions League. La squadra di Spalletti è anche prima nel campionato italiano. Jurgen Klopp ha usato parole al miele per i partenopei, indicati come una delle favorite per arrivare fino in fondo nella massima manifestazione europea. Complimenti che Luciano Spalletti ha gestito con maestria

Luciano Spalletti, per il momento, punta a chiudere il girone al primo posto. Per farcela, deve resistere all’assalto del Liverpool, obbligato a ribaltare l’1-4 dell’andata per superare gli azzurri in classifica. Sarà in campo il miglior Napoli per fermare il sogno di rimonta dei Reds.

Tobias Stieler, l’arbitro di Liverpool-Napoli

L’Uefa ha designato l’arbitro Tobias Stieler per la sfida, valida per la sesta giornata del gruppo A di Champions League, tra Liverpool e Napoli. Il fischietto tedesco avrà i connazionali Christian Gittelmann e Mark Borsch come assistenti. Il tedesco Martin Petersen sarà il quarto uomo mentre al VAR ci sarà l’altro tedesco Bastian Dankert.

L’arbitro tedesco non ha mai diretto il Napoli nel corso della sua carriera. Ha, invece, arbitrato il Liverpool. L’ultimo precedente, ad Anfield, con i Reds risale al dicembre 2020: 1-0 ai danni dell’Ajax.

Liverpool-Napoli, probabili formazioni

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Elliott, Thiago Alcantara, Henderson; Salah, Darwin Nunez, Firmino. All.: Klopp.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All.: Spalletti.

Liverpool-Napoli, i precedenti: gli azzurri cercano il bis

Questo sarà l’ottavo confronto nelle competizioni europee tra Liverpool e Napoli: tre vittorie italiane, due inglesi e due pareggi nei sette precedenti. Dopo la vittoria per 4-1 nel primo match di questa Champions, il Napoli potrebbe battere i Reds due volte di fila per la prima volta nella storia.

Il Napoli non ha mai vinto in casa del Liverpool nei tre precedenti incontri in competizioni europee: un pareggio (1-1) nel novembre 2019 in Champions League e due sconfitte (3-1 in Europa League nel novembre 2010 e 1-0 in Champions League nel dicembre 2018. Una curiosità: contro il Napoli, Jurgen Klopp festeggerà le 100 panchine in Champions League.

Champions League, Liverpool-Napoli: dove seguirla in tv e in streaming

La partita di Champions League Liverpool-Napoli sarà trasmessa in diretta da Sky Sport Uno (201) e Sky Sport HD (252). Sarà anche disponibile in streaming attraverso Sky Go, Now Tv e Infinity+.