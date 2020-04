Lo scoop di Alvino ridà il sorriso ai tifosi del Napoli

Ha aspettato Pasqua per dare una notizia che ha fatto felici molti napoletani. Il mercato già ribolle e circolano trattative vere o presunte da giorni ma lo scoop di Carlo Alvino non riguarda un cambio di casacca, bensì un cambio di procuratore. Il direttore di TvLuna, da sempre addentro alle cose del Napoli, ha postato un tweet secco, senza condizionali e senza commenti, per annunciare una novità importante.

Il tweet di Alvino

Alvino scrive: “Mino Raiola non è più il procuratore di Lorenzo Insigne“. Il potente manager da tempo aveva preso la procura del capitano azzurro ma, stando alle informazioni del giornalista napoletano, il matrimonio è già finito.

Le reazioni dal web

La stragrande maggioranza dei tifosi del Napoli esulta: viene visto come un segnale di mancata cessione del giocatore, visto che la presenza di Raiola aveva sempre lasciato pensare a un cambio di maglia.

Chi ha deciso?

Fioccano i commenti: “La leggo come una notizia positiva” o anche: “Lorenzo si è tolto un sanguisuga dalle spalle” o ancora: “Chissà se è stato scaricato o no, però così si capisce che deve mettere la testa a posto, e continuare sulla via intrapresa con Gattuso, umile e ligio al dovere di capitano, quello che è”.

C’è poco da ridere

Non manca la frangia degli scettici: “Raiola ha capito che non ci tira fuori un euro di stecca da una p.. del genere” o anche: “Ha capito che non lo vuole nessuno, è un giocatore che non ha mercato e purtroppo ce lo dobbiamo tenere noi”, oppure: “E ci credo, mica è stupido, Raiola intendo”

C’è chi scrive: “Forse avrà capito che non si muoverà mai da Napoli” oppure: “Incompatibile con Napoli e per il Napoli” e infine: “Vuol dire che non verrà ceduto e che verrà ceduto Lozano”.

SPORTEVAI | 13-04-2020 08:43