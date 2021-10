Lo sfogo social di Alexis Sanchez: Inter e Inzaghi preparano l'addio

Taceva da molto, forse troppo tempo Alexis Sanchez. Acclamato emblema di un’Inter che ormai è in fase di ristrutturazione, sotto l’egida di Simone Inzaghi, il quale sta imprimendo la sua linea secondo un progetto nel silenzio e senza clamore, il campione cileno ha rotto il silenzio in modo a dir poco polemico. Non ha gradito la panchina nella delicata partita contro il Sassuolo, una gara completamente ribaltata dalla qualità e dalla grinta dei giocatori subentrati.

Inter: Alexis Sanchez infastidito, il post polemico dopo il Sassuolo

Come Dzeko, una certezza di questa nuova Inter che aveva caricato Vidal poco prima e assunto un ruolo inaspettato di trascinatore.

Il messaggio polemico lanciato da Alexis Sanchez subito dopo la vittoria dei nerazzurri non è passato inosservato, anche se a queste esternazioni polemiche il giocatore non è nuovo. Stavolta, però, il problema è il mancato chiarimento, a quanto pare, tra le parti prima della partenza per gli impegni con la Nazionale che qualche attrito lo crea, come riporta la Gazzetta.

Alexis Sanchez: Inzaghi tace come l’Inter

Non un post, non un confronto privato, non una soluzione, insomma. Inzaghi tace, al pari della società che non ha palesato una qualche posizione rispetto all’accaduto e che, verosimilmente, risolverà in forma più discreta la cosa.

La controversa (e poco gradita) storia su Instagram non è più raggiungibile perché adesso così si fa. Si tace, si pubblica e si rimuove. In un’epoca dove la sfera pubblica e privata vanno collimando, in apparenza, senza un manifesto e comune manifesto le insicurezze su un rapporto complicato da cambiamenti profondi e da una condizione critica di bilancio può evolvere in altro. In una cessione, in uno strappo, in un addio neanche poi così lungo.

