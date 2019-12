Lo sfottò di Materazzi scatena guerra social tra Inter e Juve

Chi non ha detto la sua sul volo di Ronaldo che a Genova con la Samp ha segnato un gol straordinario? Paragoni di ogni tipo, da Pelè a Michael Jordan, si sono sprecati su giornali e tv per celebrare il gesto di Cr7 ma chi non è juventino ha voluto precisare che il salto del portoghese non è un record assoluto.

BEPPE-GOL – I tifosi del Napoli hanno rispolverato sui social gli stacchi di testa di Beppe Savoldi, postando le foto in elevazione dell’ex bomber azzurro ma anche ex calciatori si sono messi in competizione, ed è il caso di Marco Materazzi.

MATRIX GOL – Su Instagram Matrix – che quando può punge sempre la Juve – ha messo due foto a confronto, quella del gol di Cr7 e quella della rete segnata ai Mondiali dallo stesso Materazzi contro la Repubblica Ceca, quando saltò fino a 2,70 metri, scrivendo: “Bravo Air CR7 ….. quasi come me Complimenti per il gol !!!”.

LE REAZIONI – I tifosi interisti ovviamente sono andati in brodo di giuggiole: “Nessuno come Matrix.. il resto è storia” o anche: “La tua 23 sempre nel mio cuore”.

DIFFERENZE – Tanti i commenti di elogio:”Sei un grande, come te pochi in campo e fuori dal campo”, oppure: “Tu con quel goal hai vinto un mondiale , lui non ha ancora vinto niente con questo goal”.

MEMORIA – La reazione degli juventini non si fa attendere: “Materazzi è un interista spocchioso! Basterebbe ricordargli che CR7 raggiunse i 2,72 in un Real Man United..” o anche: “Lui non fa un dribbling da tre anni… ma se ti punta riuscirebbe a saltarti”.

SCENEGGIATA – Matrix viene preso di mira: “Vero con la differenza che tu sei un giocatore mediocre è non fai la differenza tanto è vero che di te tra 50 anni non si ricorderà nessuno mentre di lui ne parleranno anche i libri… Per una testata sei andato giù alla Mario Merola e chissà cosa gli hai detto di così viscido da farlo innervosire perché voi interisti siete questo”.

COME MESSI? – C’è chi scrive: “Hai fatto dei gol di sinistro, quindi sei meglio anche di Messi? ” o anche: “Ronaldo mi ha domandato chi sei non ti conosce”.

IRONIA – Fioccano commenti ironici: “Anche i suoi palloni d oro assomigliano ai tuoi” oppure “Materazzi continua a pettinare le bambole”. Infine la chiosa: “Il tuo goal ha un valore immenso, molto di piu’ di 3 punti in Serie A. Ma se paragoniamo sul salto devo dire che Cristiano avra’ saltato piu’ di 3 metri ed ha aspettato la palla a 2 metri e mezzo per colpirla”.

