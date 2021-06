Lo Stoccarda accetta l'offerta della Fiorentina: Gonzalez vicino

Ci siamo per il trasferimento di Nicolas Gonzalez alla Fiorentina: lo Stoccarda sembra infatti aver accettato l’offerta del club viola per l’ala argentina classe ’98. Già nelle scorse ore la Bild aveva dato la notizia di visite mediche imminenti per il ragazzo di Belén de Escobar, ma i due club sembrano giunti a un accordo definitivo.

Stando a quanto riportato da Sky Sport, la società tedesca ha dato l’ok per il trasferimento in Viola per 23 milioni di euro (più 4 milioni di bonus, cifra in linea con quanto vociferato in Germania nella giornata di ieri): la Fiorentina è pronta ad abbracciare il suo nuovo acquisto, un “nove e mezzo” con tanto talento, ma con alle spalle una stagione non troppo semplice.

Nella scorsa, allo Stoccarda, 17 presenze tra Bundesliga e Coppa di Germania, ma soprattutto 6 reti messe a segno: più in generale, 79 apparizioni (23 gol) con una retrocessione in 2. Bundesliga e un’immediata risalita nella massima serie.

Trova anche una vera e propria perla in ottica futura:il giocatore, attualmente impegnato in Copa América con l’Argentina, porta con sé tante aspettative e tante promesse legate anche e soprattutto al costo del cartellino: insomma, in Viola per sorprendere ancora. E non solo.

OMNISPORT | 18-06-2021 14:33