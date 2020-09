Lollobrigida stronca Fonseca: Non tutti i portoghesi son Mourinho

Ufficialmente non è in discussione anche se le voci sulla panchina della Roma non cessano di arrivare da più parti. Fonseca sta ridisegnando la squadra ma già si parla di un possibile esonero se le cose non dovessero andar bene, con l’ombra di Sarri (in ticket con Ralf Rangnick) che aleggia su di lui. Il nuovo proprietario Friedkin per ora sta guardando da lontano la situazione ma colpi di scena non si possono escludere. Anche perché Fonseca non è amatissimo dalla piazza. Stupisce però che un giornalista della Rai prenda una posizione così netta come ha fatto Marco Lollobrigida su twitter.

Lollobrigida massacra Fonseca

Sui social Lollobrigida va dritto al bersaglio, accusando apertamente l’allenatore della Roma soprattutto sul piano umano.

Scrive il giornalista Rai: “Ha litigato con Florenzi. Ha litigato con Dzeko. Fonseca non ha nulla di Mourinho. Mou, i suoi calciatori li difendeva fino alla morte. Anche i comprimari lo amavano. Essere portoghese non significa essere Special One”.

I tifosi della Roma respingono le critiche a Fonseca

Il post suscita un vespaio su twitter ed arrivano reazioni sdegnate dei tifosi giallorossi: “Ma lo sai con certezza, l’hai visto di persona? Ma pure tu che sei una persona perbene un professionista corretto, scendi su questi piani?” o anche: “Avessi detto Dani Alves e van Basten….

Per i fan giallorossi Mourinho non è diverso

Anche Mourinho, ricordano i tifosi romanisti, aveva lo stesso difetto: “Ha litigato al Chelsea,ha litigato al Real, ha litigato al Manchester United. Probabilmente alla RAI siate ancora al 2010 come programmazione sportiva” o anche: “Il primo esempio che mi viene in mente è Casillas: secondo me non era contentissimo di Mourinho. O ancora a De Bruyne-Salah ai tempi del primo Chelsea di Mou”.

SPORTEVAI | 16-09-2020 09:31