Monticciolo trova valigia per 50mila euro e la porta ai Carabinieri

19-12-2021 14:45

La notorietà, Alessandro Monticciolo se l’era già conquistata una ventina d’anni fa. Senza mai riuscire ad arrivare in Serie A, sfiorandola solamente, ma disputando parecchie stagioni in B e C tra Reggina, Ascoli e Treviso. Oggi che allena il Casarano, però, l’ex centrocampista è tornato in prima pagina per un’altra motivazione.

Una motivazione nobile, altroché: una valigia trovata e restituita al legittimo proprietario. Il valore del contenuto, smarrito da un rappresentante a Matino, nel leccese, non era risibile: gioielli per 50mila euro. Eppure Monticciolo non si è fatto problemi a portarla dai Carabinieri. L’epiodio è accaduto lo scorso venerdì.

“Eravamo nel ristorante dove pranziamo ogni giorno – ha raccontato Monticciolo all’edizione barese di ‘Repubblica’ – e a fine pasto io e il mio collaboratore Christian Manco abbiamo visto una valigia incustodita vicino alla mia macchina, così l’abbiamo aperta e abbiamo visto che all’interno c’erano gioielli, oro, argento, di tutto di più. Ci siamo chiesti di chi potesse essere, l’abbiamo portata con noi e abbiamo chiamato il nostro direttore sportivo, Antonio Obiettivo. Con lui abbiamo deciso di portarla ai Carabinieri, ai quali questa persona si era rivolta”.

Quindi, il lieto fine: i Carabinieri sono risaliti al rappresentante, a cui hanno consegnato la valigia.

“Lo hanno individuato rapidamente e siamo felici che sia andata così – ha detto ancora Monticciolo a ‘Repubblica’ – probabilmente per quella persona si trattava del lavoro di una vita”.

Se fuori dal campo si è preso gli applausi, dentro Monticciolo è stato costretto a ingoiare il primo boccone amaro della sua avventura sulla panchina del Casarano: chiamato dal club pugliese meno di una settimana fa, all’esordio ha perso malamente sul campo del Fasano. Ma le prime pagine, e meritatamente, se le è guadagnate lo stesso.

OMNISPORT