Lorenzo: "Miller è in fiducia, Marquez in crescita"

Tutto si può dire meno che il Gp di Francia corso sul “Bugatti Circuit” di Le Mans sia stato noioso e privo di colpi di scena.

Tra condizioni atmosferiche mutevoli, cambi di moto, giri di penalità e cadute il diverimento non è mancato.

Jorge Lorenzo ha commentato quanto accaduto sul proprio canale YouTube, soffermandosi in particolare sul vincitore Jack Miller e su Marc Marquez, caduto due volte, la prima mentre si trovava nei primi posti:

“Miller è stato bravo ad approfittare di una situazione in cui lui è un pesce nell’acqua, il flag to flag, mentre a Jerez ad agevolarlo era stato il ko di Quartararo. È stato perfetto nel gestire una situazione difficile in cui si è sempre distinto positivamente. La vittoria aumenta la consapevolezza, si vede che ha guidato sulle ali dell’entusiasmo”.

Quanto a Marquez, Lorenzo nota segnali di miglioramento: “Sull’asciutto non sembrava in grado di lottare per il podio, ma appena è arrivata la pioggia ha iniziato a recuperare terreno con grande velocità. Ha passato Quartararo addirittura in pit-lane. Sul bagnato è tornato in pista già in testa, ma lo vedevo troppo fiducioso e aggressivo. Temevo che sarebbe caduto e così è stato, guidava con troppa foga quando la gara era ancora molto lunga. Poi è risalito in sella ed è caduto di nuovo, ma in ogni caso è stato un fine settimana in cui era più vicino agli avversari”.

18-05-2021