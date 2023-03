Lorenzo Musetti in crisi: quinta sconfitta di fila

Il tennista azzurro è stato eliminato subito a Miami dal ceco Lehecka

25-03-2023 18:45

Continua il momento no di Lorenzo Musetti, eliminato al debutto del torneo Masters 1000 di Miami dal ceco Jiri Lehecka, numero 44 del mondo.

L’Azzurro è stato battuto in due set per 6-4, 6-4, in un’ora e venti, e ha mostrato tutti i limiti del suo ultimo periodo, in cui non è più riuscito a trovare il gioco che gli ha permesso di irrompere nelle prime posizioni della classifica Atp.

Il tennista di Carrara, anche oggi molto passivo, è alla sua quinta sconfitta consecutiva e alla quarta eliminazione alla prima partita di un torneo dopo i ko a Rio, in Cile, e a Indian Wells.

Lehecka avanza e affronterà al terzo turno il vincente del match tra Khachanov ed Etcheverry.