Lorenzo Musetti: "Non so ancora cosa mi sia successo"

19-10-2022 22:48

Lorenzo Musetti nella conferenza stampa della vigilia del suo esordio a Napoli è tornato sulla sconfitta contro Auger-Aliassime a Firenze: “Non so nemmeno io cosa sia successo: c’erano tante aspettative, forse mi ero messo addosso troppa pressione. La verità è che credo si sia trattato di qualcosa più di fisico che mentale. Già dopo il primo game ho detto al mio box che mi veniva da vomitare, tipo un’indigestione”.

Musetti spera di esordire bene contro Djere: “Con Djere ci ho perso diverse volte, Gojo l’ho battuto in Coppa Davis a fine settembre a Bologna. Diciamo che non ha importanza chi dovrò affrontare. Sto cercando di focalizzarmi su me stesso e sul mio tennis più che sull’avversario che devo affrontare. Quest’anno sono migliorato non solo di diritto ma anche al servizio ed alla risposta”.

L’impatto con Napoli è stato buono: “E’ la prima volta che vengo qui, sono arrivato ieri sera e stamattina ho svolto una prima sessione di allenamento, e subito sono stato circondato dal calore dei tifosi. Il club mi piace molto e poi io sono nato sul mare: giocare qui mi ricorda casa”.