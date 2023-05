Lorenzo: "Yamaha in crisi, avrebbe dovuto tenermi come test rider"

Il pilota spagnolo: "Non voglio dire che sia terribile, perché è ancora abbastanza competitiva, ma non per il titolo".

04-05-2023 20:12

La Yamaha è in grande difficoltà e Jorge Lorenzo, cinque volte campione del mondo, ha voluto mandare una frecciatina alla casa giapponese con cui ha corso e vinto tanto in passato: “È stato un peccato che non mi abbiano tenuto come test rider non si può mai dire, ma io conosco molto bene quella moto e penso che li avrei potuti davvero aiutare a trovare la strada per far evolvere la moto”.

Lorenzo si è fatto un’idea: “Ora hanno un collaudatore diverso e da fuori sembra che si siano un po’ persi. Speriamo riescano a ritrovare la via, come Honda. La Yamaha non ha mai avuto il motore migliore, neanche in passato. Questo perché è proprio il modo in cui il motore viene fatto che non è l’ideale per avere la massima potenza. Ma la moto era più agile e facile da portare nelle curve”.

Lorenzo ci va giù pesantemente: “Negli ultimi due anni sembra invece che abbiano perso i punti di forza, senza però guadagnare a livello di potenza e accelerazione. Ora è una moto senza dei veri punti di forza. Non voglio dire che sia terribile, perché è ancora abbastanza competitiva, ma non per il titolo. Specialmente quando hai Pecco Bagnaia con la Ducati e altri sette piloti con quella moto. E poi ci sono nuovi arrivati come KTM e Aprilia, che sono forti”.