Loris Dominissini ricoverato per Covid: le condizioni del tecnico

Ha 59 anni Loris Dominissini e sta lottando contro il Covid: le sue condizioni sono molto serie da diversi giorni ed è ricoverato all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.

Mesi di battaglia giornaliera, monitoraggio e controllo per l’allenatore ed ex calciatore protagonista dell’ascesa del Como e che ha guidato la sua Udinese, negli anni di crescita e ascesa della società. Oggi Dominissini sta affrontando una partita esasperante contro la malattia, che si è aggravata nelle ultime ore e lo ha portato al ricovero due mesi fa, stando a quanto riferisce Il Gazzettino.

La carriera di Dominissini: dal calcio giocato alla panchina

Dominissini è cresciuto calcisticamente nell’Udinese nel ruolo di centrocampista, con cui ha vinto il campionato Primavera nel 1981. Quindi è passato alla Triestina e al Pordenone per far rientro al club bianconero nel 1983; è stato uno dei protagonisti dell’Udinese di Zico e in due anni ha collezionato 17 presenze. Ha debuttato in A in Udinese-Napoli 4-1 del 31 dicembre 1983. In seguito ha militato nel Messina,

Da allenatore è partito dalle squadre di provincia: Pistoiese, Reggiana, Sevegliano, Pro Gorizia, ancora Sevegliano. Da tecnico del Como e in soli due anni, dal 2000 al 2002 ha condotto i lariani dalla C1 alla serie A. Ha guidato anche l’ Udinese (aveva iniziato la carriera di tecnico allenando la formazione allievi del club friulano) dal febbraio al marzo 2006 in coabitazione con Nestor Sensini in sostituzione di Serse Cosmi. I due però rimasero alla guida dei bianconeri per sole sei gare (due punti il bottino conquistato) per poi essere sollevati dall’incarico e sostituiti da Giovanni Galeone riuscì a salvare la squadra dalla retrocessione.

VIRGILIO SPORT | 07-05-2021 11:26