Lotito accusato di “golpe”: bagarre sui social

La politica del calcio continuai a far discutere. L’ultimo caso è emerso nel corso della rielezione del presidente della Lega, Paolo Dal Pino, che è stato eletto presidente nuovamente con 14 voti ottenuti nella seconda votazione effettuata nella giornata di ieri. Ma il futuro resta incerto visto che lo stesso Dal Pino si è riservato di accettare o meno la carica nel corso della prossima settimana.

A creare questa situazione di incertezza, il fatto che molti presidenti non si sono schierati dalla parte del presidente uscente, un blocco di società guidato dal presidente della Lazio, Claudio Lotito, è ancora fortemente contro la rielezione e soprattutto verso l’ingresso dei fondi all’interno della Lega.

Il titolo del Corriere della Sera

Il giornalista Giovanni Capuano riporta il titolo del Corriere della Sera che affronta la vicenda lanciando una chiara accusa al presidente della Lazio: “Lotito ha cercato di far saltare la rielezione dei vertici della Lega Serie A così da paralizzare i lavori e fermare l’ingresso dei fondi, ormai a un passo. Il golpe è stato sventato ma Dal Pino si riserva l’accettazione della carica”.

La reazione dei social

L’analisi del prestigioso quotidiano italiano divide i social. Del resto la stessa figura di Claudio Lotito genera sempre polemiche e perplessità nei tifosi italiani come dimostra il commento di Senso Critico: “Il calcio italiano è in mano a personaggi come Lotito e De Laurentiis. Nulla da aggiungere”. Anche Noire sostiene l’inadeguatezza di alcuni attori del calcio italiano: “Poi qualcuno si chiedere perché serve la SuperLega”.

Ma c’è anche chi fa notare come l’uso della parola golpe sia assolutamente sbagliato in questo contesto come scrive Roberto: “Quindi usare uno strumento democratico come il vote per determinare un cambio di linea che non si condivide è un golpe? Anche facendo finta di non aver chiara la linea dei giornali di Cairo su Lotito, golpe continua a non essere il termine giusto per descrivere quanto avvenuto”.

SPORTEVAI | 22-01-2021 12:27