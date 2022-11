Lotito su Milinkovic: “Non lo vendo, servono almeno 100 milioni”

15-11-2022 15:38

In una partita in cui la Juventus ha vinto 3 a 0 sulla Lazio, c’era un sorvegliato speciale, Milinkovic-Savic. Il centrocampista che da tempo è nel mirino dei bianconeri non ha regalato una prestazione da applausi eppure c’è chi ha riservato lui comunque dei complimenti.

Il popolo bianconero, infatti, non si è risparmiato nel manifestare il gradimento verso il giocatore, ma a quegli stessi applausi ha risposto senza giri di parole il presidente Lotito: “Non lo vendo e non me ne frega niente degli applausi, contano i soldi. Se la Juve lo vuole deve mettere sul piatto almeno 100 milioni di euro”.

Intanto proprio nei giorni scorsi la Lazio ha iniziato a trattare per il rinnovo. Al momento l’unica via di fuga sarebbe quella di inserire una clausola rescissoria, resta il fatto che bisognerà lasciar passare il Mondiale per avere la situazione un po’ più chiara.