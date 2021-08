Luca Marini: "E' il momento di fare punti"

Luca Marini non vede l’ora di tornare a correre dopo la pausa estiva della MotoGp. Il centauro della Ducati cerca punti al Red Bull Riing: “Sono contento di tornare alle gare: è stata una pausa estiva decisamente lunga. Non vedo l’ora di tornare al lavoro e in sella alla mia moto. Ripartiamo dall’Austria un tracciato molto particolare, con poche curve e che mi piace”.

“La Ducati qui ha fatto sempre bene, l’obiettivo è avvicinarsi ai primi e centrare i punti. Correremo due gare consecutive qui, sicuramente nella seconda settimana i distacchi saranno ancora più ridotti, motivo in più per lavorare bene dal primo giorno“.

OMNISPORT | 04-08-2021 19:59