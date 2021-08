Luca Pancalli: "Bebe Vio incarna il vero spirito paralimpico"

“Bebe ha dimostrato ancora una volta di essere un’atleta di grande talento e di grande temperamento. Non è stato un periodo facile per lei. Nonostante questo è riuscita a tirare fuori tutta la propria forza per raggiungere questo obiettivo straordinario. Una vittoria nel pieno spirito del paralimpismo: dare sempre il massimo con il cuore e la determinazione, contro tutte le avversità”. Così Luca Pancalli, presidente del Comitato Italiano Paralimpico, commentando l’oro vinto nel fioretto individuale dalla fuoriclasse veneta a Tokyo. “Il nostro medagliere si arricchisce dunque di un’altra preziosa medaglia che contribuisce a rendere questa avventura azzurra a Tokyo ancora più speciale – ha proseguito Pancalli -. I miei complimenti dunque a Bebe, a tutta la squadra, ai tecnici e a tutta la Federscherma a partire dal Presidente Azzi per questa vittoria. Ora guardiamo avanti nella speranza che possano arrivare altre gioie da questa disciplina”.

OMNISPORT | 28-08-2021 15:40