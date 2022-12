Lucas Leiva tra paura e rabbia: sfogo social

22-12-2022 09:57

Danno, beffa e indignazione. Per Lucas Leiva sono giorni difficili dopo l’interruzione, si spera solo momentanea, dell’attività calcistica a causa del sopraggiungere di problemi cardiaci.

L’ex centrocampista di Liverpool e Lazio, che compirà 36 anni a gennaio, aveva scelto di tornare in patria nel luglio scorso per chiudere la carriera con il Gremio, il club nel quale mosse i primi passi calcistici ormai 15 anni fa.

Ora il dramma dei problemi di salute, al quale è seguito un furioso sfogo social nei confronti dei giornalisti che hanno diffuso la falsa notizia secondo la quale il giocatore avrebbe già interrotto definitivamente gli allenamenti: “Affermare che andrò in pensione nelle prossime settimane è un’irresponsabilità senza dimensioni – ha scritto Leiva sui propri canali social – Mio figlio mi ha chiamato scioccato per l”informazione’. Vi piacerebbe? In questi giorni mi è passato tutto per la testa! Non potete immaginare come stia cambiando la routine in modo così inaspettato”.

“Che ne sarà del mio futuro? Non lo so ancora – la conclusione – La mia volontà è continuare ad aiutare il club che amo, se non è possibile sarò il primo ad informare la mia famiglia, i miei amici e il tifoso del Gremio. Finora chiedo solo rispetto! Grazie”.