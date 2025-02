Il duro Lucca torna a essere l'attaccante giusto per la Roma, perché a giugno si può fare (e il Milan starà a guardare)

Il giocatore, già a un passo dall'addio a gennaio, potrebbe lasciare l'Udinese e fare un grande salto a livello professionale in vista Nazionale

Anche Lucca voleva essere un duro. Ha espiato sui social e altrove le sue colpe, ma la questione non si chiude con la benedizione del tecnico dell’Udinese Runjaic che lo ha reinserito in rosa dopo il caso che ha acceso i riflettori sull’attaccante. Per ora resta, per ora c’è ma domani chissà se effettivamente nel suo futuro c’è la Roma come pare.

Dentista a parte, Claudio Ranieri ha consentito che si alimentassero ancora i soliti sospetti dopo che a gennaio l’addio pareva imminente come altre operazioni forse ardite per la sessione di riparazione eppure utili, funzionali soprattutto agli obiettivi della Roma.

L’idea di Lucca alla Roma torna d’attualità

“Dovbyk bomber del futuro? Intanto godiamocelo quest’anno. Nel calcio tutti sono sotto esame…”, aveva detto l’allenatore giallorosso. L’ex capocannoniere della Liga è ancora alle prese con un problema muscolare ma domani dovrebbe tornare ad allenarsi completamente in gruppo pur nella constatazione che quelle premesse che avevano esaltato all’indomani dell’acquisto, sono state disattese a causa di una media gol non in linea con l’investimento.

Per lui 35 milioni di euro, quando lo stesso Lorenzo Lucca (classe 2000) ne vale attualmente 18 circa e ha un contratto in scadenza nel 2028.

Delusione Roma e il nuovo piano

Punta centrale, cinico al punto giusto sembrerebbe il sostituto ideale per la Roma che in Artem aveva riposto fiducia e speranze, invece il 27enne non ha restituito quanto promesso. Un solo gol su azione, al Genoa, prima di fare spazio a Shomurodov.

E in Europa l’ultimo gol risale ormai al match contro la Dinamo Kiev. Un tempo immane. Insomma, non ci sono le premesse per soddisfare la piazza e le aspettative della proprietà che non vuole concedere altro.

Nella Capitale avanza l’ipotesi che la Roma giochi meglio senza l’ex bomber del Girona. Senza considerare i cambi in panchina, fino all’arrivo di Ranieri chiamato a compiere una missione curativa dopo la profonda crisi accusata, ma che sta portando avanti in modo incontestabile.

A giugno si può chiudere l’operazione

A giugno l’operazione che non era nelle possibilità dei Friedkin potrebbe concretizzarsi, invece, grazie alle condizioni differenti e all’inserimento di Mattia Mannini nella trattativa. Lucca, dalla sua, ha l’ambizione di mettersi alla prova in un club per conquistare un posto in Nazionale, nonostante i suoi 24 anni e chi gli sta davanti.

Lorenzo ha già segnato 12 gol in 26 partite, quest’anno e pare che anche il Milan (davvero in grande difficoltà) gli avesse fatto una discreta corte. L’estate sta arrivando.