L'Udinese ferma la Juventus, Gotti: "È il calcio che vogliamo"

Luca Gotti si gode l’inatteso ma meritato pareggio che la sua Udinese ha strappato alla Juventus. E il tecnico dei friulani racconta l’exploit dei suoi: “Quest’anno vogliamo proporre un calcio piacevole e fruttuoso”, spiega ai microfoni di ‘DAZN’.

Il gol di Dybala, subito al 3′ minuto, non ha peraltro cambiato l’approccio alla partita secondo Gotti: “Certamente ha dato serenità alla Juventus nella gestione del match. Ma nel secondo tempo non sono mancate le emozioni. Non appena avremo completato l’organico potremo quindi darci idee più chiare, in base alle caratteristiche dei giocatori. Già adesso però abbiamo creato i giusti presupposti”.

“Negli scorsi anni ci capitava di perdere partite in questo modo. Ma forse quest’anno è iniziato con il giusto segnale, spero che anche un ragazzo come Deulofeu lo colga. Pereyra? È un ragazzo in grado di interpretare la partita in diverse posizioni. Ha la sensibilità di capire quando cambiare marcia e fare qualcosa di speciale. Il mio compito è di utilizzarlo per farlo rendere al meglio”, ha concluso Gotti.

OMNISPORT | 22-08-2021 22:58