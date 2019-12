L'Udinese si guadagna la Juventus

Dopo quella della Spal contro il Lecce il quarto turno di Coppa Italia prosegue con un’altra goleada tra squadre di Serie A. Alla “Dacia Arena” l’Udinese ha travolto il Bologna, sconfitto 4-0. I friulani si sono quindi guadagnati il diritto di sfidare la Juventus negli ottavi di finale in programma a gennaio.

Squadre in campo con formazioni rimaneggiate, ma hanno prevalso le motivazioni della squadra dell’ex Gotti, dominante già per tutto il primo tempo. Ispirato Barak, nei panni di assist-man oltre che di goleador, avendo sbloccato il risultato al 19’. Al 42’ il 2-0: angolo del ceco, sponda di Nuytinck per Di Maio che insacca di testa.

Secondo tempo su ritmi molto più bassi, ma l’Udinese ha continuato a spingere grazie a un ispirato Lasagna, protagonista nell’azione del 3-0 siglato da Mandragora e poi autore del poker in prima persona.

SPORTAL.IT | 04-12-2019 23:30