L'Uefa snobba Ronaldo, la rabbia di CR7 e Juventus

Cristiano Ronaldo ha deciso di disertare la cerimonia dei sorteggi Champions di Montecarlo dopo aver saputo che non sarebbe stato premiato come giocatore Uefa dell'anno. Il premio è stato consegnato al centrocampista del Real Madrid Luka Modric a scapito dell'ex blancos, autore di 15 reti nella scorsa edizione della massima competizione continentale.

Uno sgarbo che ha spinto il cinque volte Pallone d'Oro a snobbare l'evento nonostante per lui e il suo entourage fossero già stati riservati 15 posti del Grimaldi Forum.

Anche la Juventus è rimasta sconcertata dalla scelta della Uefa: "Posso dire che l'assenza di Cristiano Ronaldo ai sorteggi di Montecarlo è stata una decisione personale, presa nel corso della giornata, che dobbiamo e vogliamo rispettare. Da parte nostra c'è profonda amarezza per questa decisione, lo dico da dirigente e appassionato di calcio: il premio era un riferimento alla Champions League e non al Mondiale, e noi riteniamo che Ronaldo abbia regalato le migliori emozioni, anche cose straordinarie. Non tolgo niente alla decisione di giornalisti e allenatori, dico che avrei votato Ronaldo, lo dico come appassionato. Ronaldo, lo ribadisco, non è venuto per una scelta personale che va assolutamente rispettata, è una questione privata. Cristiano è un grande professionista e fa dell'allenamento un momento importante, sono certo che non è stato qui a Montecarlo ma che ha continuato la preparazione per Parma", sono le parole di Beppe Marotta.

Molto meno diplomatico l'agente del giocatore, Jorge Mendes: "Il calcio si gioca dentro le quattro linee del campo e lì Cristiano Ronaldo ha vinto. In Europa ha segnato 15 reti, trascinando il Real e portandolo alla conquista di un'altra Champions. E' una cosa semplicemente ridicola che non abbia vinto questo premio , e certo non basta avergli dato il premio di migliore nel suo ruolo".

SPORTAL.IT | 31-08-2018 09:30