18-02-2022 17:20

Luiz Felipe, che non ha rinnovato con la Lazio, a giugno lascerà la squadra biancoceleste. Come fa sapere lo spagnolo Marca, il difensore classe 1997 alla fine avrebbe ceduto al corteggiamento del Betis Siviglia, che ha prevalso sui cugini del Siviglia. Per l’italo-brasiliano è pronto un contratto quadriennale con gli andalusi.

OMNISPORT