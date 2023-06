Lukaku, ct Belgio: "Attacchi insensati, siamo al suo fianco"

Domenico Tedesco ha difeso a spada tratta la sua punta

16-06-2023 19:26

Romelu Lukaku è finito nel mirino di critica e tifosi dopo gli errori nella finale di Champions League contro il Manchester City: dal ritiro del Belgio il ct Domenico Tedesco ha difeso a spada tratta il giocatore dell’Inter.

“Sono rimasto molto sorpreso dal modo in cui è stato criticato, è stato davvero eccessivo ai miei occhi. Per me è uno dei migliori attaccanti al mondo, non abbiamo dubbi sulle sue qualità. Non so come si senta Romelu, posso solo provare a indovinare, dovreste chiederlo a lui. Ma gli ho parlato, onestamente non ho sentito ne avesse bisogno. È stabile e forte. Lo stiamo supportando, siamo al suo fianco con tutto lo staff e la squadra”.