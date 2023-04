Lukaku: “Dobbiamo continuare così”

L’attaccante nerazzurro ad Inter Tv: “Contento per la squadra, abbiamo fatto una bella partita a livello di maturità

12-04-2023 10:29

L’attaccante belga dell’Inter Romeu Lukaku, al termine della vittoria in Champions contro il Benfica, ha parlato ai microfoni di Inter Tv.

Le dichiarazioni dell’attaccante dell’Inter: “Sono contento per la squadra, abbiamo fatto una bella partita a livello di maturità. Dobbiamo continuare così e prepararci bene per il ritorno”.

Lukakau commenta poi la prestazione: ”Non eravamo nervosi, a San Siro ci sarà più pressione e per loro sarà difficile. L’abbiamo affrontata con maturità e voglia”.

Prosegue poi parlando della forza del gruppo: ”Siamo cresciuti come squadra negli ultimi anni, ora siamo in una bella situazione. Dobbiamo chiuderla in casa”.

Conclude il belga parlando della concentrazione: ”Questo fa vedere che la squadra sta crescendo. Siamo in tre competizioni, dobbiamo andare avanti in Champions e Coppa Italia e arrivare tra le prime quattro in campionato”.