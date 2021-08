Lukaku e Dzeko in aeroporto: le parole ai tifosi di Inter e Roma

È un giorno caldo per i tifosi dell’Inter e della Roma. Romelu Lukaku in mattinata ha svolto le visite mediche e in serata è volato verso Londra, dove ad attenderlo a braccia aperte ci sarà il Chelsea di Abramovich. Un ritorno a casa per l’attaccante belga, che dopo solo due stagioni a Milano è pronto a legarsi ai campioni d’Europa.

Prima di prendere il volo per la capitale dell’Inghilterra, Romelu Lukaku è stato fermato dai giornalisti presenti, che gli hanno chiesto se avesse un messaggio da inviare ai tifosi nerazzurri, delusi dalla sua partenza. Il belga ha preferito rinviare tutto: “Un saluto ai tifosi dell’Inter che volevano che restassi? Manderò un messaggio tra qualche giorno”.

All’aeroporto di Fiumicino(Roma) invece, è atterrato Edin Dzeko. L’attaccante bosniaco sostituirà Romelu Lukaku all’Inter, salvo clamorosi dietrofront. Un brutto colpo per la Roma e per Mourinho, ma anche in questo caso soprattutto per i tifosi. Dopo 6 stagioni, il numero 9 giallorosso vestirà la maglia dei freschi campioni d’Italia.

Intercettato dai giornalisti presenti, a Dzeko è stato chiesto se questa volta ci sarà davvero un addio alla Roma. L’attaccante bosniaco ha dichiarato: “Prima vado a trovare i miei figli, sono due settimane che non li vedo. Domani a Trigoria? Vediamo, step by step si dice”.

L’Inter proverà quindi a consolarsi con Dzeko, ma Inzaghi vorrebbe anche uno tra Correa, Zapata e Vlahovic. La Roma invece sogna Icardi ma l’affare è troppo complicato, mentre in pole al momento ci sarebbe il giovane Isak, attaccante svedese paragonato al più celebre connazionale Zlatan Ibrahimovic.

OMNISPORT | 09-08-2021 21:34