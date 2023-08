"Lukaku è un negretto", giornalista Furini espulso da studio tv dopo frase razzista

Invitato a scusarsi dopo l'offesa a sfondo razzista sul bomber belga il cronista ospite a Telelombardia si rifiuta e il direttore Ravezzani lo caccia

26-08-2023 12:00

Brutto episodio quello accaduto ieri sera a Telelombardia, durante un programma sportivo. Il tema era la vicenda Lukaku, con il belga a un passo dalla firma con la Roma, quando uno degli ospiti, il giornalista Luigi Furini, ha avuto un’uscita a dir poco infelice dicendo: «Lukaku è un n***etto». Furini, per via della sua resistenza nel non scusarsi, è stato espulso pochi minuti dopo dalla trasmissione. Una frase razzista che il direttore Fabio Ravezzani ha subito condannato sia in diretta che su Twitter.

Razzismo su Lukaku, il precedente di TeleLombardia

Un episodio ancor più grave era capitato sempre a TeleLombardia nel settembre del 2019, quando uno degli ospiti in studio, Luciano Passirani, nel parlare sempre dell’attaccante belga, all’epoca in nerazzurro, disse: “Lukaku è uno degli acquisti migliori che potesse fare l’Inter. Non vedo in Italia un giocatore come lui in nessuna altra squadra. Questo nell’uno contro uno ti uccide: se gli vai contro cadi per terra, o hai dieci banane per mangiare che gliele dai, altrimenti…”. Anche in quel caso rosso diretto con il giornalista che non è mai più stato invitato in studio.

Ravezzani fa chiarezza su twitter sul provvedimento per Furini

Il direttore Fabio Ravezzani anche su twitter ha chiarito la vicenda di ieri sera, scrivendo: «Sulle parole a sfondo razzista non si scherza (indipendentemente dall’etimologia). Non accettiamo sbagli o fraintendimenti. E le scuse tardive non bastano. Spiace che sia incappato in un errore così grave un collega come Furini. Inevitabili provvedimenti immediati».

I tifosi si scatenano sul razzismo per Lukaku

Fioccano le reazioni sul web: “Lei dava del grasso a Lukaku, non era bodyshaming?”, oppure: “Lo stesso chiamava spesso “mangia-riso” Zhang attribuendo la definizione ai tifosi. Alcuni suoi “opinionisti” sfottono di continuo altri definendoli alcolisti, o da ricovero / Tso / ambulanza. O per “difetti” fisici” e anche: “È odioso ascoltare ancora parole come quelle, chi è in TV ha delle responsabilità in più e Furini non è un ragazzino dovrebbe saperlo, senza contare il fatto che sembra essere daltonico”

C’è chi scrive: “Il Sig. Furini pochissimi anni fa in diretta disse che gli juventini sono abituati a rovistare nella m…a e che quello è il loro posto. Una forma di odio… Non fu mai fatto uscire, non chiese mai scusa, a chi lo fece notare non fu data risposta. Certe cose nascono da lontano” e poi: “Da un po di tempo in trasmissione lo sfottò gratuito ha rubato spazio al ragionamento e alla discussione obiettiva e costruttiva. Non so se questo abbia portato qualcuno a superare i limiti, ma certamente abbasserei un po i toni”

Il web è scatenato: “Era ora. Benché da sempre (quasi in ogni suo intervento) utilizzava termini odiosi e, con ossessione, vomitava livore (soprattutto) verso gli juventini. Svincolato senza mercato… La trasmissione ci guadagna” e infine: ” Devo tuttavia constatare che il sig. Furini ha sfiorato ed oltrepassato varie volte, il livello dell’offesa ,ad onor del vero ,sono spesso infastidito dai suoi interventi molto spesso onirici e fuori luogo”