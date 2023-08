Lukaku, ore decisive: il Chelsea lo dà in prestito, Roma e Juventus alla finestra

I Blues hanno deciso di concludere la telenovela riguardante il centravanti autorizzando un nuovo prestito: il club giallorosso è in pole position rispetto ai bianconeri

25-08-2023 15:34

La telenovela Lukaku potrebbe essere sul punto di terminare: il Chelsea pare intenzionato a dare in prestito il centravanti belga e Roma e Juventus sono in corsa per prendere l’attaccante. In realtà, però, soltanto il vantaggio del club giallorosso in questo momento pare enorme: Lukaku può davvero approdare nella capitale.

Lukaku verso il prestito in serie A: Roma in pole position

Dopo settimane in cui ha traccheggiato, il Chelsea pare ora deciso a chiudere la questione Lukaku autorizzando il prestito del centravanti belga. Il giocatore, ormai è noto, vorrebbe tornare in Italia: dopo la querelle con l’Inter, il flirt con la Juventus, che però non ha portato a risultati concreti, e le voci sull’interesse del Milan, Lukaku in queste ore appare sempre più vicino alla Roma.

Lukaku: stasera l’incontro tra i dirigenti di Roma e Chelsea

Secondo Gianluca Di Marzio, autorevole esperto di mercato di Sky Sport, i dirigenti della Roma incontreranno oggi quelli del Chelsea per discutere dell’affare. La trattativa pare già ben avviata, Lukaku ha dato il suo placet all’operazione e s’è già accordato con il club giallorosso. Manca dunque l’ultimo tassello, la stretta di mano Roma e Chelsea: i Blues stasera sono impegnati contro il Luton, ma dopo la gara l’affare Lukaku potrebbe definitivamente decollare.

Lukaku alla Roma: tifosi in visibilio

La notizia del possibile arrivo di Lukaku ha ovviamente entusiasmato i tifosi giallorossi. “Lukaku sì che sarebbe un upgrade”, ha commentato King su Twitter. “Lukaku-Dybala in attacco… mi sto sentendo male”, aggiunge un emozionato McCarey. “Mamma mia che colpo sarebbe”, commenta Vittorio. “Daje con Lukaku!!!”, incita Freee, mentre Al Blind stuzzica i rivali bianconeri: “Lukaku ha scelto la non la Juve, ora piangete pure”.