Calciomercato Lukaku colpo last minute. Juve, Milan e Roma: il futuro del belga in Italia

La fine del mercato s'avvicina e il futuro di Lukaku rimane in bilico: al belga hanno pensato a più riprese Juventus, Milan e Roma, ecco quali sono gli scenari.

24-08-2023 23:40

Che ne sarà di Romelu Lukaku? La fine della sessione stiva di mercato si avvicina e il futuro del belga rimane un rebus. L’ex attaccante dell’Inter continua ad allenarsi con gli altri calciatori in esubero del Chelsea, lontano da Pochettino e dalla prima squadra. La sua cessione a titolo definitivo è la prima opzione per i Blues, che però non trovano acquirenti disposti a sborsare la somma richiesta. Più passa il tempo e più aumentano le possibilità che Big Rom possa lasciare Londra, dove non vuol più saperne di giocare, anche in prestito. Già, ma per andare dove? Il suo nome è stato accostato a più riprese a Juventus, Milan e Roma: ecco quali sono gli scenari al momento.

Lukaku, la situazione e l’intreccio con la vicenda Balogun

Nelle ultime ore è successo qualcosa di importante, che potrebbe avere riflessi anche sulla situazione Lukaku. Il Chelsea, infatti, è ora in svantaggio nella corsa a Folarin Balogun, l’attaccante messo in vendita dall’Arsenal e che Pochettino aveva indicato come il suo preferito per il mercato. Il Monaco è balzato in avanti e potrebbe presto annunciare l’ingaggio del giovane statunitense, classe 2001, nelle scorse settimane seguito pure dall’Inter. Quarantacinque milioni, più bonus, il prezzo pagato dal club del Principato: il Chelsea, insomma, dovrà cercarsi un altro attaccante. Chi? Dusan Vlahovic, naturalmente.

Chelsea, ritorno di fiamma per Vlahovic: Lukaku verso la Juve?

Il ritorno di fiamma del Chelsea per Vlahovic potrebbe naturalmente avere dei riflessi importanti per la Juve: tornerebbe prepotentemente in auge, infatti, lo scambio che farebbe la felicità di Allegri, un po’ meno dei tifosi bianconeri. I Blues prenderebbero un attaccante giovane e motivato, lasciando il “vecchio” e bizzoso Lukaku alla Juventus. Operazione meno complicata da imbastire di quello che sembri, anche se il tempo comincia a stringere.

Le altre (ex) pretendenti a Big Rom: la Roma e il Milan

Con l‘ingaggio di Azmoun, intanto, dal lotto dei possibili pretendenti a Big Rom sembra essere definitivamente uscita di scena la Roma. L’accostamento del belga ai colori giallorossi aveva mandato in fibrillazione i tifosi, bruscamente riportati alla realtà dall’arrivo dell’iraniano. Il Milan, invece, si è tirato fuori da tempo dai giochi. Nonostante le pressioni del manager di Lukaku, l’avvocato Ledure, il club rossonero ha ritenuto eccessivamente ingombrante la presenza dell’attaccante del Chelsea nello spogliatoio.